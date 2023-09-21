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        Şemdinli Kaymakamı Ateş köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:35
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        Şemdinli Kaymakamı Ateş köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Beraberinde kurum amirleri ile Çatalca köyüne giden Ateş, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Ardından Soğuksu Mezrası İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Ateş, okulun idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğrencilere başarı diledi.

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