Hakkari'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi Hakkari Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti ve çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti ve çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Furkan Berber, çalıştayın aile merkezli bir çalışma olduğunu, söz konusu sorunların tespitine yönelik çözümler ve ailenin korunması gibi konularının ele alınacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da aile, eşitlik, adalet, sosyal kalkınma, refah, hayat boyu gelişim, öğrenme, Aile çevre ve iklim, aile teknoloji ve dijitalleşme ve sosyal hizmet konuları üzerinde durduklarını aktardı.

Çalıştaya Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Saim Gündoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.