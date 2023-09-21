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        Yüksekova'da öğrencilere astronomi konusunda bilgilendirildi

        TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde görevli Uzman Astronom Kadir Uluç, 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu öğrencilerine çevrimiçi seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:47
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        Yüksekova'da öğrencilere astronomi konusunda bilgilendirildi
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        TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde görevli Uzman Astronom Kadir Uluç, 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu öğrencilerine çevrimiçi seminer verdi.

        Öğrencilerin astronomi konusundaki merakını gidermek isteyen okul idaresi ve öğretmenleri Uzman Astronom Kadir Uluç'u okullarına davet etti.

        Programının yoğun olması nedeniyle ilçeye gelemeyen Uluç, internet üzerinden sınıfa bağlanarak öğrencilerle bir araya gelebileceğini söyledi.

        Bunun üzerine Fen Bilimleri dersinin olduğu bir sınıfa çevrimiçi bağlanan Uluç, öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı, astronomi konusunda bilgilendirdi.

        Ardından öğrencilere sunum yapan Uluç, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ni tanıttı, gözlemlenmiş bazı cisimlerin fotoğraflarını göstererek bazı astronomi terimlerini anlattı.

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