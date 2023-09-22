Hakkari'de Ahilik Haftası kutlandı

Hakkari'de Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğünce düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahilik ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından kentte yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket ve belge takdim edildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Ahiliğin önemine değinerek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Asırlar öncesinde Anadolu'da toplumsal adalet ve birliğin gelişmesi için mücadele veren Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı'nın başta esnaf olmak üzere, toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edindiğini belirten Kasımoğlu, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına bir iftihar vesilesidir." diye konuştu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da Ahi'nin kardeşlikten geldiğini dile getirdi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ise böyle hafta nedeniyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Programa kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.