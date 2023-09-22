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        Hakkari'de şehit polis Çelikhası'nın adının verildiği mescit açıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011'de şehit olan polis memuru Murat Çelikhası'nın adı, yaptırılan mescitte yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:45
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        Hakkari'de şehit polis Çelikhası'nın adının verildiği mescit açıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011'de şehit olan polis memuru Murat Çelikhası'nın adı, yaptırılan mescitte yaşatılacak.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mert Kumcu, şehit polisin annesi Nazime ve babası Hosrof Çelikhası ile İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaptırılan ve şehidin adının verildiği mescidin açılışına katıldı.

        Açılış töreninin ardından Kumcu, şehidin anne ve babasıyla yemek programında bir araya geldi.

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