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        Vali Ali Çelik, Derecik'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:36
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        Vali Ali Çelik, Derecik'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile ilçeye gitti.

        Umurlu Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Çelik, ilçenin gelişimi için gerekli adımların atılacağını belirterek, gümrük kapısının yolunun iyileştirilmesi için kısa süre için çalışmalara başlanacağını bildirdi.

        İlçedeki diğer projeleri inceleyen, kendisini karşılayan çocuklarla ilgilenen Çelik, Kaymakam Abdulkadir Işık'ı ziyaret ederek kamu hizmetleri hakkında istişarede bulundu.

        Kaymakamlığın yeni binasının inşaatını kontrol eden Çelik, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ile belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

        İlçedeki şehitlikte dua eden Çelik, şehitlerin hatıralarının daima yaşatılması gerektiğini belirterek, şehitliğin yenileneceğini aktardı.

        Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret ederek ilçedeki güvenlikle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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