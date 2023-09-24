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        Kaymakam Kumcu, sporcularla Zap Suyu'nda rafting yaptı

        Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Zap Suyu'nda sporcularla rafting heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:52
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        Kaymakam Kumcu, sporcularla Zap Suyu'nda rafting yaptı
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        Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Zap Suyu'nda sporcularla rafting heyecanı yaşadı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaymakam Kumcu ve eşi Kübra Kumcu'nun katılımıyla rafting etkinliği düzenlendi.

        Sporcularla rafting yapan Kumcu, adrenalin tutkunu sporcuları, sporseverleri ilçeye davet etti.

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