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        Hakkari'de yaralı dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:56
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        Hakkari'de yaralı dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köşkönü köyü yakınında yol kenarında bulunan keçi yavrusu, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri (HAYDİ) tarafından alındı.

        Sağ arka ayağından ve gözünden yaralandığı tespit edilen keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

        Keçi yavrusu, ilk müdahalenin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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