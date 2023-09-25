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        Vali Çelik, Hakkari-Van arasında yapımına başlanan yoldaki çalışmaları inceledi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Pınarca köyü ile Van Sıcaksu köyü Tüzek mezrası arasında yapımına başlanan yolda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:54
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        Vali Çelik, Hakkari-Van arasında yapımına başlanan yoldaki çalışmaları inceledi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Pınarca köyü ile Van Sıcaksu köyü Tüzek mezrası arasında yapımına başlanan yolda incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Pınarca köyüne gitti.

        İl Özel İdaresince başlatılan yol çalışmalarını inceleyen Çelik, "İlimizin Pınarca köyü ile Van ilimizin Sıcaksu köyü Tüzek mezrası arasındaki 6 saatlik mesafeyi 1 saate düşürmek için İl Özel İdaremizle ilk adımı attık. İnşallah Karayolları Genel Müdürlüğü etüt çalışmaları ile bu iradeyi güçlendireceğiz. Bölgemize hayırlı olsun, İl Özel İdaresi personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Vali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Işıklı bölgesindeki petrol arama tesisi inşaatında yürütülen çalışmaları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ekiplere görevlerinde başarı dileyen Çelik, kuyu açma çalışmalarına başlanması için platform ve yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

        Tüzek sakinlerinin daveti üzerine mezraya giderek vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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