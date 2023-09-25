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        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, Ankara temaslarını değerlendirdi

        AK Parti Hakkari Başkanı Zeydin Kaya, geçen hafta Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığındaki heyetle gittikleri Ankara'da yaptıkları ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:56
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        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, Ankara temaslarını değerlendirdi
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        AK Parti Hakkari Başkanı Zeydin Kaya, geçen hafta Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığındaki heyetle gittikleri Ankara'da yaptıkları ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Hakkarievinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaya, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı bakanlıkları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Kentin ihtiyacı olan taleplere somut çözüm önerileri sunduklarını belirten Kaya, ziyaretlerde kentteki istihdam ve çözüm bekleyen konularla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

        Kaya, "Yüksekova'daki Dilimli Barajı'nın suyu ilçedeki 6 bin hektar tarım alanının sulanması için de kullanılacak. Kent genelindeki hastane ve doktor ihtiyacına yönelik Sağlık Bakanımıza taleplerimizi ilettik. Doktorlar için lojmanlar yapılması planlanıyor. Görüşmelerde Esendere, Üzümlü ve Derecik sınır kapılarındaki sorunları da ele aldık." dedi.

        Kentin içme suyuna ilişkin önemli çalışmalar yapılacağını ifade eden Kaya, şehirde deprem riskine karşı kentsel dönüşümün planlandığını, bu sürece vatandaşların da destek olması gerektiğini vurguladı.

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