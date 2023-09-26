Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Ganalı Ernestina Abambila'yı transfer etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Ernestina Abambila'yı kadrosuna kattı.

Yaptığı transferlerle lige iddialı başlayan ve ilk maçını kazanan Hakkari ekibi, son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

Kötü gidişata son vermek isteyen mavi-beyazlılar, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 3'ü yabancı 7 oyuncuyu renklerine bağlayan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle bir süredir takip ettiği Ganalı Abambila'yı transfer etti.

Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdüren takımla birlikte çalışmalara başlayan Abambila, AA muhabirine, kenti sevdiğini, takımda güzel bir arkadaşlık ortamının olduğunu söyledi.

Kentte bulunmaktan mutlu olduğunu aktaran Abambila, "Burada her gün bir şeyler öğreniyorum. Takım olarak biraz daha zamana ve birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Buranın dili de farklı. Uyum sağlamaya çalışıyorum. Şaşırtıcı sonuçlar aldık. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Kentin başarısı için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ise yeni bir kadro oluşturduklarını, son üç maçta kötü sonuçlar aldıklarını belirtti.

Adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Timur, "Güçlü bir takımız. Takımımızın bundan sonra iyi bir çıkış yapacağından eminim. Dördüncü yabancı transferimizi de yaptık. Yetenekli bir oyuncu. Ondan çok beklentimiz var. Zor bir süreçten geçtik. Birçok işi kısıtlı zamana sığdırdık. Kamerun'dan da bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Sayın Valimiz de desteklerini esirgemiyor. Bize karşı olan güveni boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.