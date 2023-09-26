Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Ganalı Ernestina Abambila'yı transfer etti

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Ernestina Abambila'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Ganalı Ernestina Abambila'yı transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Ernestina Abambila'yı kadrosuna kattı.

        Yaptığı transferlerle lige iddialı başlayan ve ilk maçını kazanan Hakkari ekibi, son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

        Kötü gidişata son vermek isteyen mavi-beyazlılar, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Daha önce 3'ü yabancı 7 oyuncuyu renklerine bağlayan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle bir süredir takip ettiği Ganalı Abambila'yı transfer etti.

        Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdüren takımla birlikte çalışmalara başlayan Abambila, AA muhabirine, kenti sevdiğini, takımda güzel bir arkadaşlık ortamının olduğunu söyledi.

        Kentte bulunmaktan mutlu olduğunu aktaran Abambila, "Burada her gün bir şeyler öğreniyorum. Takım olarak biraz daha zamana ve birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Buranın dili de farklı. Uyum sağlamaya çalışıyorum. Şaşırtıcı sonuçlar aldık. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Kentin başarısı için mücadele edeceğim." diye konuştu.

        Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ise yeni bir kadro oluşturduklarını, son üç maçta kötü sonuçlar aldıklarını belirtti.

        Adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Timur, "Güçlü bir takımız. Takımımızın bundan sonra iyi bir çıkış yapacağından eminim. Dördüncü yabancı transferimizi de yaptık. Yetenekli bir oyuncu. Ondan çok beklentimiz var. Zor bir süreçten geçtik. Birçok işi kısıtlı zamana sığdırdık. Kamerun'dan da bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Sayın Valimiz de desteklerini esirgemiyor. Bize karşı olan güveni boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 açıklaması
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı

        Benzer Haberler

        Minibüste 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
        Minibüste 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, Ankara temaslarını değerlendirdi
        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, Ankara temaslarını değerlendirdi
        Vali Çelik, Hakkari-Van arasında yapımına başlanan yoldaki çalışmaları ince...
        Vali Çelik, Hakkari-Van arasında yapımına başlanan yoldaki çalışmaları ince...
        Hakkari'de yaralı dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı
        Hakkari'de yaralı dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı
        Hakkari'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
        Hakkari'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
        Kaymakam Kumcu, sporcularla Zap Suyu'nda rafting yaptı
        Kaymakam Kumcu, sporcularla Zap Suyu'nda rafting yaptı