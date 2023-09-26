Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Milli Eğitim Yılmaz, ekmek üretimi yapılan liseyi ziyaret etti

        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, ekmek üretilen fırında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Milli Eğitim Yılmaz, ekmek üretimi yapılan liseyi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, ekmek üretilen fırında incelemelerde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Okulda faaliyet gösteren ekmek fırınında inceleme yapan Yılmaz, ekmek üretimi sürecinde emek sarf eden öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Fırında geçen yıldan bu yana üretimin sürdüğünü belirten Yılmaz, "Fırınımız afet durumlarında da hizmet verecek. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarımız ve Mesleki Eğitim Merkezimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik üretimler yaparak geniş bir yelpazede çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimize bu modern fırını kazandırarak böyle önemli bir hizmeti öğrencilerimize sunmamızı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        2 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye beraat talebi!
        2 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye beraat talebi!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Ganalı Ernestina Abambila'yı transfer etti
        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Ganalı Ernestina Abambila'yı transfer etti
        Minibüste 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
        Minibüste 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, Ankara temaslarını değerlendirdi
        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, Ankara temaslarını değerlendirdi
        Vali Çelik, Hakkari-Van arasında yapımına başlanan yoldaki çalışmaları ince...
        Vali Çelik, Hakkari-Van arasında yapımına başlanan yoldaki çalışmaları ince...
        Hakkari'de yaralı dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı
        Hakkari'de yaralı dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı
        Hakkari'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
        Hakkari'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi