Hakkari Valisi Çelik, kurum amirleriyle bir araya geldi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli sunulması amacıyla düzenlenen toplantıda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli sunulması amacıyla düzenlenen toplantıda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaş memnuniyetinin sağlanması, kamu hizmetlerinin üst seviyede sunulması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Çelik, kamu hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda vatandaşların taleplerinin önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Millete hizmet etmek için görevlendirildiklerini belirten Çelik, "Kamu kurumlarının varoluş sebebi vatandaşların sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm bulmaktır. Bu bir görev ve sorumluluktur. Bundan kaçınmak, kolaycılığa sığınmaktır. Eğer bir vatandaşımız sorununu dile getiriyorsa bizler o sorunun çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Ortada bir sorun, problem varsa talimat beklemeyelim. Çözmek için, çözüm yolları oluşturmak için uğraşalım, çözüm üretecek irademiz olsun." diye konuştu.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve en üst seviyede sunulması için kurumların güç birliği yapacağını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm kamu kurumlarımızla birlikte hareket ederek sorunların çözümüne odaklanacağız. Sorunun değil çözümün parçası olacağız. Her birimimiz, tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları çözmek için gayret göstereceğiz. İşimiz bizim namusumuzdur. Mesai saatlerine riayet etmek, kişisel yeterliliklerimizi geliştirmek, çalışma azmi ve gayreti göstermek sadece işimizi değil, namusumuzu korumaktır. Görevimizi zamanında ve en iyi şekilde yerine getirerek vatandaşlarımızın saygısını kazanabiliriz. Hakkari için, milletimiz için hep birlikte, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En büyük gayemiz, arzumuz budur. Milletimizin bir lirasına bile halel getirmemek için azimle çalışmalı, bilinçli ve sorumlu davranmalıyız. Unutulmamalıdır ki aksi davranışlar vicdani ve hukuki sorumluluğu beraberinde getirecektir."

Toplantıya vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.