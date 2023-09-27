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        Hakkari'de jandarma ekipleri okullardaki faaliyetlerini sürdürüyor

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Çukurca ilçesinde okul servislerini denetledi, öğretmenlere yönelik "Uyuşturucu maddeler ile toplum ve bireyler üzerindeki etkileri" konulu seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:35
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        Hakkari'de jandarma ekipleri okullardaki faaliyetlerini sürdürüyor
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Çukurca ilçesinde okul servislerini denetledi, öğretmenlere yönelik "Uyuşturucu maddeler ile toplum ve bireyler üzerindeki etkileri" konulu seminer düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, kentte taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri taşıyan servisleri denetledi, yönetmeliğe aykırı olan araç ve sürücülere yasal işlem uyguladı.

        Durankaya Beldesi İlköğretim Okulu'nda da ekiplerce, aile içi şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verildi, broşürler dağıtıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise "En İyi Anne Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Çukurca ilçesindeki Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda seminer düzenledi.

        Ekipler, katılımcılara uyuşturucu madde ve uyuşturucunun toplum ve bireyler üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

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