Hakkari'de meslek lisesinde, günde 6 bin ekmek üretiliyor Hakkari'de Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan "fırın atölyesi"nde öğrenciler, usta öğretici ve alan şefleriyle günlük 6 bin ekmek üreterek pansiyonlu okulların ihtiyacını karşılıyor.

Hakkari'de Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan "fırın atölyesi"nde öğrenciler, usta öğretici ve alan şefleriyle günlük 6 bin ekmek üreterek pansiyonlu okulların ihtiyacını karşılıyor.

Okul bünyesinde geçen yıl açılan atölyede uygulamalı eğitim alan Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, usta öğretici ve alan şeflerinin desteğiyle ekmek üretimi yapıyor.

Üretilen ekmekler kentteki pansiyonlu okullara gönderiliyor.

Okul Müdürü Hayrettin Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirdiği çalışma çerçevesinde endüstriyel fırınlardan birinin de okullarında kurulduğunu söyledi.

Öğrenci, usta öğretici ve alan şefleriyle günde 6 bin ekmek üretimi yaptıklarını belirten Çiftçi, "Ekmeklerimizi pansiyonda kalan öğrencilerin ihtiyacı için kullanıyoruz. Sabah, öğle ve akşam üretim yapıyoruz. Simit ve poğaça da üretiyoruz. Üretimimizle kentimizdeki okullarımıza hizmet ediyoruz. Öğrencilerimizin iş gücü ve okulumuzun imkanlarından faydalanıyoruz. Böylelikle pansiyonlarımıza daha ekonomik ekmek temin ediyoruz." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Hanife Aşkan da fırında staj gördüklerini bildirerek, "Burada yaptığımız işle gelir de elde ediyoruz. Üretimin her aşamasına yardımcı oluyoruz. Bu işte tecrübe kazanıyoruz. Kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz." dedi.