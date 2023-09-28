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        Hakkari'de 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

        Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:56
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        Hakkari'de 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı
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        Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamda, 3 günlük çalışma sonucu 12 kilo 260 gram eroin ve 11 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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