Hakkari'de 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamda, 3 günlük çalışma sonucu 12 kilo 260 gram eroin ve 11 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.