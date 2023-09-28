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        Hakkari'de içme suyu borusundan çıkarılan ağaç ve bitki kökleri ekipleri şaşırttı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, içme suyu hattındaki arızayı onarmaya çalışan ekipler, borulardan yaklaşık 15 metre uzunluğunda ağaç ve bitki kökü çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:15
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        Hakkari'de içme suyu borusundan çıkarılan ağaç ve bitki kökleri ekipleri şaşırttı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, içme suyu hattındaki arızayı onarmaya çalışan ekipler, borulardan yaklaşık 15 metre uzunluğunda ağaç ve bitki kökü çıkardı.

        Belde sakinleri, son günlerde içme sularının azalması nedeniyle belediyeye müracaat ederek sorunun giderilmesi talebinde bulundu.

        Bunun üzerine içme suyu hattında çalışma başlatan ekipler, boruların bir bölümünde ağaç ve bitki köklerinin bulunduğunu tespit etti.

        Borulardan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kökleri çıkaran ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

        Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldedeki içme suyunda yaklaşık bir haftadır sorun yaşandığına dair ihbarın yapıldığını söyledi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda arızanın kaynağının tespit edildiğini belirten Büyüksu, "Borunun içinden yaklaşık 15 metre uzunluğunda kökler çıktı. Ekiplerimiz yoğun çalışma sonucunda beldemize tekrar içme suyu verdi. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

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