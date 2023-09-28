Şemdinli Devlet Hastanesi'nde afet ve acil durum tatbikatı yapıldı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde, afet ve acil durum planı tatbikatı yapıldı.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde, afet ve acil durum planı tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE, AFAD, 112, itfaiye ve emniyet ekiplerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği, Günyazı köyünde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntıyla birlikte güvenli alanlara geçen hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını sakinleştirerek kurumun dışına tahliye olmalarını sağlamaya çalıştı.

Hastanenin 2. katındaki cerrahi servisinin bir bölümünün çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ilgili kurumların ekipleri, çökmenin yaşandığı noktada çalışma başlattı.

Bu sırada hastanenin zemin katında elektrik ve gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.