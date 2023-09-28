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        Hakkari'de farklı suçlardan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:36
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        Hakkari'de farklı suçlardan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık amacıyla geliştirilen 10 ve müstehcen yayın yapan 259 internet sitesi ile 365 yasadışı bahis sitesi tespit edildi.

        Şüpheli 45 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" kapsamında paylaşım yapmaları sebebiyle adli işlem başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerinin 15-18 Eylül'de yaptığı çalışmalarda ise Yüksekova'da hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

        Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi çalışmaları kapsamında da dün gümrük kaçağı 2 bin 640 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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