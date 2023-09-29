Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çimşit, okul inşaatlarını inceledi Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçede devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçede devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Çimşit, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Şube Müdürü Adem Özmen ile yapımı süren okul inşaatlarını gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

Yüksekova'da eğitim alanında çok ciddi değişim ve dönüşümün yaşadığını belirten Çimşit, ilçeye ciddi yatırımların yapıldığı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

2019-2022 yılları arasında ilçede 20 yeni okulun inşa edildiğini, bu okullarda toplam 362 dersliğin bulunduğunu ifade eden Çimşit, "Bu sürede birçok okulda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Toplam 188 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu yıl 4 okulumuzda da inşat çalışmaları devam ediyor." dedi.

Mahallelerde inşa edilen okulların inşaat durumuyla ilgili bilgi veren Cimşit, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezi inşaatı sürüyor. Yeni Mahalle'de inşaatı devam eden ve 8 derslikten oluşan bir anaokulumuz var. Aksu köyünde yine inşaatı devam eden 12 derslikten oluşan bir ortaokulumuz var. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi 16 derslikten oluşuyor. Bu okulun da inşaatı devam ediyor. İnşaatları devam eden okullarımızın ihale bedeli 105 milyon lira. 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 300 milyon liraya yakın okul yatırımı yapıldı. 2023 yılı içinde 3 okulumuzda büyük onarım yapılıyor. Bu okulların da yatırım maliyeti 35 milyon lira."