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        Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Lig

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü Spor, konuk ettiği KDZ Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:26
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        Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Lig
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü Spor, konuk ettiği KDZ Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısında takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

        Maçın son dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazanan Hakkarigücü, puanını 6'ya çıkarttı.

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