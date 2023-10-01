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        Vali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşan kas hastası kardeşleri ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşarak yaşadıkları zorlukları ileten kas hastası kardeşlere akülü tekerlekli sandalye hediye etti, yollarının asfaltlanması talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:11 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:27
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        Vali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşan kas hastası kardeşleri ziyaret etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşarak yaşadıkları zorlukları ileten kas hastası kardeşlere akülü tekerlekli sandalye hediye etti, yollarının asfaltlanması talimatı verdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçede ikamet eden kas hastası kardeşler Arjin ve Samet Baysal, yaşadıkları zorlukları sosyal medya üzerinden Çelik'e ileterek yardım talep etti.

        Kardeşlerin talebine kayıtsız kalmayan Çelik, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak için aileyi ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle sohbet edip kardeşlere akülü tekerlekli sandalye hediye eden Çelik, evin önünden geçen yolun asfaltlanması için ilgili birimlere talimat verdi.

        Çelik, her zaman halkın hizmetinde olduklarını ve devletin her konuda vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

        Sorunlara çözüm bulmak için imkanlar dahilinde gayret ettiklerini, engelli bireylere yönelik herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Çelik, "Birbirimizin hayatını kolaylaştırmak için saygı, sevgi ve empatiye ihtiyacımız var. Sizlerin mutluluğu benim için çok önemli. Herhangi bir konuda destek veya yardıma ihtiyacınız olduğunda Valilik makamımız ve devletimizin tüm kapıları, diğer tüm Hakkarili hemşerilerimiz gibi size de açıktır. Hiçbir hemşerim bize ulaşmaktan çekinmesin." diye konuştu.

        Baysal ailesi de desteğinden ve duyarlılığından dolayı Çelik'e teşekkür etti.

        Daha sonra Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 115 yaşındaki Hacı Cevher Yılmaz'ı evinde ziyaret eden Çelik, Yılmaz'ın hayat tecrübelerini ve anlattığı hikayeleri dinledi.

        Yüksekova Belediye Spor tesislerine giderek Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden kadın futbol takımına destek ziyaretinde bulunan Çelik, futbolcuların taleplerini dinleyerek başarı diledi.

        İlçedeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Çelik, içme suyu sorununun çözümü, sağlık ve eğitim imkanları, ilçe merkezi ve köy yollarının asfalt durumu ve yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

        Çocukların yarınları için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Çelik, ilçenin daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Şehit annesi Zezi Yılmaz'ın taziyesine katılarak aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulunan Çelik, daha sonra Esendere Gümrük Kapısı'na geçerek incelemelerde bulundu.

        Çelik, Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu da makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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