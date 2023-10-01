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        Hakkari'de dağ keçisi avlayan 9 kişi yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:26
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        Hakkari'de dağ keçisi avlayan 9 kişi yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeşiltaş köyü Darıca mezrası Horkedin Yaylası'nda avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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