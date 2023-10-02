Hakkari'de 72 kilogram esrar ve 90 kök kenevir ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 72 kilogram esrar ve 90 kök kenevir ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 72 kilogram esrar ve 90 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir ev ve odunlukta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 72 kilogram esrar ve 90 kök kenevir bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.