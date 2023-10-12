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        Hakkari ve Bitlis'te AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki

        AK Parti'nin Hakkari ve Bitlis başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:26
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        Hakkari ve Bitlis'te AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki
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        AK Parti'nin Hakkari ve Bitlis başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        Hakkari'de parti binasında bir araya gelen partililer adına açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sabahattin Demir, İsrail'in 10 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

        Gazze halkının, yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını, yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade eden Demir, "İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır." dedi.

        Ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

        Açıklamaya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve partililer katıldı.

        - Bitlis

        AK Parti Bitlis Başkanlığında toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden abluka altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmediğini belirtti.

        Gazze'de ibadethanelerin, hastanelerin, okulların acımasızca vurulduğunu aktaran Köstekçi, bu durumun, masum sivillerin hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

        Köstekçi, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

        Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü dile getiren Köstekçi, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

        Açıklama, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya ve partililer katıldı.

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