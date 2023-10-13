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        Hakkari'de İŞKUR'dan personel alımı için kura çekildi

        Hakkari'de Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:46
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        Hakkari'de İŞKUR'dan personel alımı için kura çekildi
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        Hakkari'de Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

        İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edeceği 5 kişi için kura çekimi yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundan yapılan kura çekiminde 5 asil ve 15 yedek isim belirlendi.

        Programa Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, kurum yetkilileri ve İŞKUR personeli katıldı.

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