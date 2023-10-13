Hakkari'de İŞKUR'dan personel alımı için kura çekildi Hakkari'de Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Hakkari'de Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde istihdam edeceği 5 kişi için kura çekimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundan yapılan kura çekiminde 5 asil ve 15 yedek isim belirlendi.

Programa Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, kurum yetkilileri ve İŞKUR personeli katıldı.