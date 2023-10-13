MHP Hakkari İl Başkanlığına Fatih Öztepe seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari 3. Olağan Kongresi'nde, Fatih Öztepe il başkanlığına seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimde elde edilen başarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde de tekrarlanacağını söyledi.

Hakkarililerin de kurulan tezgahları yok etme konusundaki duyarlılığını bugüne kadar nasıl gösterdiyse bundan sonra da göstereceğini belirten Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki kan emici vampirlerin topraklarımızda ve gönül coğrafyamızda gerçekleştirdiği mezalimler yine bu topraklardan yükselecek ses ile bitecek. Gönül bohçamızda biriktirdiğimiz hatıralarımızın düğümü açıldığında tüm insanlığa nefes olacaktır. Hemen yanı başımızda Irak'ta neredeyse çeyrek asırdır gözümüzün önünde yaşananlar elbette paha biçilemez tecrübeleri de beraberinde getirmiştir. Bu tecrübelerin lütfudur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti son günlerde tarihin en büyük terörle mücadele operasyonlarından birisini daha hem Irak hem de Suriye sınırımızda kahramanca icra etmektedir."

Osmanağaoğlu, tüm güvenlik güçlerine kahramanca mücadelelerinden dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez de kentte karşılaştıkları ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Yüksekova'da da Isparta'da dolaştığım gibi dolaştım. Hakkarili ve Yüksekovalı vatandaşlarımızın ne kadar kadirşinas olduklarını gördük. Bir de şunu gördüm, hani yıllardır PKK ve siyasi uzantıları 'biz Kürt halkının hakkını savunuyoruz' diyorlardı ya tam tersine. Yıllardır Kürt kardeşlerimizin hakkını gasp etmişler." diye konuştu.

Kongrede İl Başkanlığına seçilen Öztepe ise katılımcılara ve kendisine destek sunanlara teşekkür etti.

Kongreye siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve partililer katıldı.