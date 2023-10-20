Van, Hakkari ve Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Van, Hakkari ve Bitlis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Van, Hakkari ve Bitlis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Yukarı Norşin Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, saldırılara tepki gösterdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından HÜDA PAR Edremit İlçe Başkanı Murat İtah, cami avlusunda toplanan sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar adına basın açıklaması yaptı.

İtah, 16 yıldır boykot altındaki Gazze'de 2,5 milyon insanın "zindan hayatı" yaşadığını belirtti.

İsrail'in, saldırılarıyla uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini dile getiren İtah, "Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillerin ölümüne neden olan bu vahşetin sorumluları, acilen adalet önünde hesap vermelidir. Maalesef bütün dünya bu katliamlar karşısında gözlerini kapamakta, kulağının üzerine yatmaktadır." dedi.

- Hakkari

Hakkari'de cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Filistin'e Destek" yürüyüşü yaptı.

Pankart ve dövizlerle Valilik önüne kadar yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kahrolsun İsrail", "Filistin bizimdir bizim kalacak", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları attı.

İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını lanetlemek ve Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için alanlara çıktıklarını söyledi.

Yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini belirten Karadeniz, "Binlerce Filistinlinin evleri ve arazileri hukuksuz şekilde işgal edildi. İsrail, bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik bir yakınlaşma kurarak kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştı." dedi.

Filistinlilerin İsrail'in saldırıları altında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Karadeniz, yapılan bütün anlaşmalara, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen İsrail'in, Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırmaya, topraklarını işgal etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar da katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Ulu Cami'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından cami önünde toplanan grup, tekbir getirdi, slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Medeniyetler Platformu Sözcüsü Cengiz Şahin, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve işbirlikçilerinin sistematik olarak Filistin topraklarına saldırdığını söyledi.

İsrail ve işbirlikçilerinin, 17 Ekim'de de doğrudan hedef gözeterek çocukların yoğunlukta bulunduğu hastaneye füzeyle saldırdığını belirten Şahin, "Bu olayda yüzlerce kardeşimiz şehit olmuş ve binlercesi de gazilik mertebesine nail olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Ümmettin başı sağ olsun." dedi.