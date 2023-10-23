Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel resim sergisi açıldı

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açtı.

Okulun giriş katında düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı serginin açışını Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyeleri yaptı.

Serginin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik ve beraberindekiler, 32 çalışmanın yer aldığı sergiyi gezdi, eserler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Sergide yer alan Seyit Onbaşı'nın heykeli ilgi gördü.

Keman dinletisinin sunulduğu sergiye Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.