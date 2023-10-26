Hakkari'de çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle 18 ton buğday ve 12 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle 18 ton buğday ve 12 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde, kent merkezi ve ilçelerde müracaat eden çiftçilere, buğday ve arpa tohumu dağıtımına başlandı.

Tohumlarını alan çiftçiler, yetkililere teşekkür etti.

Tohum dağıtımına Tarım ve Orman İl Müdür Vekili İdris Uce, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Mehmet Zeki Acar, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cemal Demir, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.