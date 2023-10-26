Hakkari ve Muş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi Muş ve Hakkari'de Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Muş ve Hakkari'de Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Muş Devlet Hastanesi önünde toplananlar adına açıklama yapan Sağlık-Sen Muş Şube Başkanı Kuzey Vurar, Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için alanlarda olduklarını belirtti.

Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler için vicdanların sesi olmak için bir araya geldiklerini ifade eden Vurar, "Siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de, katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte, hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır." diye konuştu.

Vurar, "Gazze'de, hastane yok, ilaç yok, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkum edilmiş durumda. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün, katil İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. Katil İsrail'in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

- Hakkari

Hakkari Devlet Hastanesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık Sen Hakkari Şube Başkanı Nazif Arslan, bombardıman altındaki Gazze için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in, hastaneleri gözünü kırpmadan vurduğunu ifade eden Başkan Arslan, şunları kaydetti:

"Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri, elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır. Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze’dedir. Duamız, yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir."

Açıklamaya, HAKDA Platformu Başkanı Nihat Gür, Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Naci Aydın, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ramazan Özdemir, sendika üyeleri ve sağlık çalışanları destek verdi.