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        Van ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı

        Van ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:26
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        Van ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı
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        Van ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi Soydan Kavşağı'nda toplandı.

        Katılımcılar ellerindeki meşale ve 50 metrelik Türk bayrağıyla marşlar söyleyerek Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinliklerin yapıldığını söyledi.

        Yürüyüşe gençlerin, sporcuların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet'i kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnette anıyoruz. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederim."

        - Hakkari

        Hakkari'de öğretmenevinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kentin zor bir coğrafyaya sahip olduğunu, bunu en iyi bölgede yaşayanların bildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "İkinci yüzyıla yarından itibaren başlayacağız. Bugün burada her noktasına güvenle, huzurla seyahat ettiğimiz, her noktasında gençlerimizin, çocuklarımızın yarınlarının daha iyi olması için mücadele ettiğimiz bu şehirde, ikinci yüzyılda hep beraber yapmamız gereken en önemli şey, bu birlikteliği, geçmişte beraber yaşamış, gelecekte de beraber yaşamanın azim ve kararlılığında olduğumuzu hem kendimize hem de bütün dünyaya göstermemizdir."

        Resepsiyonun ardından öğretmenevinin önünde bir araya gelen sporcu, antrenör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ellerindeki meşale, Türk bayrakları ve pankartlarla Valiliğin önüne kadar yürüdü.

        Vali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, kaymakamlar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte katılımcılar, "Yaşasın Cumhuriyet", "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

        Havai fişek gösterisinin yapıldığı yürüyüşte, katılımcılar dilek fenerleri uçurdu, İzmir Marşı'nı okudu.

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