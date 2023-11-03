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        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:51
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        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından yargılanan sanık A.K, bir sanığın avukatı ile sanık yakınları katıldı.

        Diğer sanıklar ve avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

        Sanık A.K, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Araçta patlayıcının olduğunu bilmiyordum. Yıllarca devlet memurluğu yaptım. Devletine bağlı çocuklar yetiştirdim. Daha önce dolandırılmıştım. Amacım borçlarımı ödemekti. Araçta kaçak malzeme ve altın olduğunu biliyordum. Ben yıllarca terörle mücadele ettim. Terör örgütüyle yan yana getirilmek beni mahvediyor." diye konuştu.

        Savunma sırasında ayakkabısını ve çorabını çıkararak ayağındaki yarayı göstermeye çalışan, bu sırada kendisini uyaran mahkeme başkanına "sözümü kesme" diyerek davranışlarına devam eden sanık, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

        Verilen aranın ardından savunmasına devam eden A.K ile diğer sanıklar beraat talebinde bulundu.

        Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. 22 Mart'ta tutuklanmıştı.

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