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        Hakkari'de çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık beraat etti

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:51
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        Hakkari'de çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık beraat etti
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanık beraat etti.

        Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, E.Y'nin yakınları, sanık ve müşteki avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Arslan, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı illerden gelen avukatlar katıldı.

        Tutuksuz sanıklar V.Y, Z.Y. ve N.Z. duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan sanıkların beraatına karar verdi.

        Duruşma sonunda açıklama yapan müşteki avukatları, karara itiraz edeceklerini belirtti.

        - Olay

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde, 24 Haziran 2016'da E.Y'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 sanık tutuklanmış, 8 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. E.Y, 2017'de intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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