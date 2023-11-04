Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da kadın üreticilere hibe desteği

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Salep Demostrasyonu ile Uzman Eller" projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan kadın üreticilere çekleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da kadın üreticilere hibe desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Salep Demostrasyonu ile Uzman Eller" projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan kadın üreticilere çekleri verildi.

        İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyüne giden Vali Yardımcısı Furkan Berber, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Demeter Organik Tarım Evi çalışanları ve kurum amirleriyle "Salep Demostrasyonu" için uygun olan tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

        Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, Vali Yardımcısı Berber, karın üreticilerle salep ekti.

        Programda, projeden yararlanan kadın üreticilere 250 bin liralık hibe çekleri takdim edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı kadın çiftçilere yönelik tarım projelerinin ilçede yaygınlaştığını söyledi.

        "Uzman Eller" kapsamındaki projeden 66 kadın üreticinin yararlandığını belirten Yiğit şunları kaydetti:

        "Proje sonucunda kadın üreticilerimizi daha çok toprakla buluşturmak istiyoruz. Amacımız tarımın Yüksekova'da yaygın hale gelmesi. Tarım bölgesiyiz, coğrafyamız tarıma elverişli. İnşallah bu projeler daha da yaygınlaşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 115 bin lira nakdi yardım yapıl...
        Hakkari'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 115 bin lira nakdi yardım yapıl...
        Hakkari'nin kadın futbol takımı yeni kadrosuyla yeşil sahalarda 
        Hakkari'nin kadın futbol takımı yeni kadrosuyla yeşil sahalarda 
        Hakkari'de çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 sa...
        Hakkari'de çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 sa...
        11 yaşındaki Esra'ya 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan 3 kuzen bera...
        11 yaşındaki Esra'ya 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan 3 kuzen bera...
        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına de...
        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına de...
        Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek
        Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek