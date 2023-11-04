Hakkari'de çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasının Okul Destek Projesi'nden yararlanan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasının Okul Destek Projesi'nden yararlanan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

SED uygulamasından yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmeleri, sadece maddi açıdan değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenmeleri amaçlanıyor.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Furkan Berber, etkinliğin hem çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirme hem de yeteneklerini keşfetmeleri açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Berber, "Çocuklar bu ülkenin geleceğidir ve geleceği iyi yetiştirmek için anne ve babalara çok önemli görevler düşüyor." dedi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ise çocukların çeşitli aktivitelerle buluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.