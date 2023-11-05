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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. Haftasında Hakkarigücü Spor, Fatih Vatanspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:56
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. Haftasında Hakkarigücü Spor, Fatih Vatanspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Vatanspor, 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda bulduğu gollerle eşitliği yakalayan Hakkarigücü, maçtan beraberlikle ayrıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, maçın ardından sporcu ve teknik ekibi tebrik ederek, güzel bir müsabaka izlediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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