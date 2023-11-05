Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. Haftasında Hakkarigücü Spor, Fatih Vatanspor ile 2-2 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Vatanspor, 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda bulduğu gollerle eşitliği yakalayan Hakkarigücü, maçtan beraberlikle ayrıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, maçın ardından sporcu ve teknik ekibi tebrik ederek, güzel bir müsabaka izlediklerini aktardı.