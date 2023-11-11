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        Hakkarili kayak antrenörü, milli takıma sporcular yetiştiriyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındayken tanıştığı kayaklı koşuda ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok madalya kazanan Fikret Ören, şimdide milli takım antrenörü olarak sporcular yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:00
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        Hakkarili kayak antrenörü, milli takıma sporcular yetiştiriyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındayken tanıştığı kayaklı koşuda ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok madalya kazanan Fikret Ören, şimdide milli takım antrenörü olarak sporcular yetiştiriyor.

        Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ören, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 12 yaşında kayaklı koşuya başladı.

        Maddi imkansızlıklara rağmen yarışlara hazırlanan Ören, kendini geliştirerek Avrupa ve Balkan şampiyonlarında birçok madalya kazandı.

        Spordaki başarılarına antrenör olarak devam eden Ören, yaşadığı ilçede 20 yıldır başarılı sporcular yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

        Şu ana kadar milli takıma 44 sporcu kazandırdığını belirten Ören, zorluklarla başladığı kayaklı koşuda önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Azim ve kararlılığıyla yıllarca uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Ören, "Kış aylarında köyümüzün yolunu açmaya gelen iş makinesinin arkasından koşup, kayak yaparak şampiyonalara hazırlandım. Şimdi de sporcularımı zorluklara rağmen yetiştirmeye çalışıyorum. Bu yıl 17-19 Mart'ta Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasından 33 madalya ile döndük." diye konuştu.

        Yüksekova'da 8-10 Mayıs'ta düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını belirten Ören, şunları kaydetti:

        "Yüksekova kış sporları için olimpiyat merkezi olabilecek konumda. Kar kalitesi çok iyi. Bugüne kadar zor şartlara rağmen yüzlerce sporcu yetiştirdik. Avrupa, dünya ve uluslararası şampiyonlara hazırladık. Bunu sürdürmeye de kararlıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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