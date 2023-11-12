Hakkari'de asfalt çalışmaları sürüyor
Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla başlatılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor.
Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla başlatılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent ulaşımının daha konforlu bir hale getirilmesi için çalışma yürütülüyor.
Bu kapsamda, Yeni, Gazi, Berçelan, Dağgöl, Halife Derviş, Merzan ve Sümbül mahalleleri sıcak asfalta kavuşturuldu.
Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, yapılan çalışmalarla yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüldüğünü söyledi.
Aksaç, "Yollarımız asfaltlandı. Emeklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik ile belediye personeline teşekkür ederim." dedi.
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