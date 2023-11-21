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        Hakkari'de düzenlenen etkinliklerde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

        Hakkari'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kutlamaları kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:57
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        Hakkari'de düzenlenen etkinliklerde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
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        Hakkari'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kutlamaları kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik çaışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kurum personeli tarafından stadyum girişinde kurulan stantta, kadına yönelik şiddette karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "İnsana sevgi yakışır, şiddete karşı ses ol" temalı broşür dağıtıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in öncülüğünde kenti başarılı şekilde temsil eden kadın futbol ve voleybol takımlarına, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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