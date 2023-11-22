Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, çöp toplama etkinliğine katıldı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Temiz Bir Hakkari İçin Çevremizi Temiz Tutalım" sloganıyla düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, çöp toplama etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Temiz Bir Hakkari İçin Çevremizi Temiz Tutalım" sloganıyla düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

        Merzan Mahallesi Okullar bölgesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında belediye öncülüğünde eş zamanlı temizlik çalışması başlatıldı.

        Etkinlikte öğrencilerle çöp toplayan Çelik, vatandaşlardan, atıklarını ayrıştırmalarını, atık toplama günlerine uymalarını, çevre ve halk sağlığını doğrudan etkileyen kent temizliğine hassasiyet göstermelerini istedi.

        Kendilerine düşen görevin çevreyi kirletmemek olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Kirlettikten sonra temizlemek, gerçekten ciddi bir masraf ve zaman kaybıdır. Bizim öncelikle, çocuklarımız başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde, çevremizi temiz tutma anlamındaki bilinci güçlendirmemiz gerekiyor. Toplumsal refah, yaşam kalitesi, halk ve çevre sağlığı ile birebir ilişkili olan genel temizlik ve atık yönetimi konularında vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık, belediyemizce yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olacaktır. Geleceğimizi şekillendiren doğadır. Hakkari'mizin çok güzel bir doğası var ve bunu kaybetmek bize acı verir. Şehrimizi daha güzel, daha verimli bir hale getirebilmek, çevre duyarlılığını artırmakla mümkündür."

        Çelik, "Temiz çevre, temiz gıda, temiz su, temiz hava demek. Bu doğrultuda, tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım, kentimizi ancak birlikte temiz tutabiliriz. Yere çöp atanları görünce onları nazikçe uyaracağız. Daha güzel bir çevre için çevremizi temiz tutmalıyız. Atılan çöpler yüzyıllar boyunca doğada kalıyor." diye konuştu.

        Etkinliğine Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, muhtarlarla bir araya geldi
        VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, muhtarlarla bir araya geldi
        Hakkari'de düzenlenen etkinliklerde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
        Hakkari'de düzenlenen etkinliklerde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
        Şemdinli'de karla mücadele toplantısı düzenlendi
        Şemdinli'de karla mücadele toplantısı düzenlendi
        Yüksekova'da otomobilinde patlayıcı bulunan polis memuruna 21 yıl hapis cez...
        Yüksekova'da otomobilinde patlayıcı bulunan polis memuruna 21 yıl hapis cez...
        Hakkari'de "Uzman Eller Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        Hakkari'de "Uzman Eller Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        Hakkari'de köy evi yandı
        Hakkari'de köy evi yandı