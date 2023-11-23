Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğrencilerle buluştu Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Şemdinli İmam Hatip Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Ateş, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle yakından ilgilenen Ateş, tecrübelerini aktardı.

Daha sonra öğretmenlerle görüşe Ateş, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Okullarımızın idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz. Öğretmenlerimize, öğrenciler için verdikleri emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.