Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğretmenlerin gününü kutladı

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, bir araya geldiği öğretmenlerin gününü kutladı.

Yavuz Sultan Selim İlkokulunu ziyaret eden Ateş, öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Ateş, daha öğretmen Nimet Öz'ün kabrini ziyaret etti.

Geleceği büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenleri unutmadıklarını belirten Ateş, "Öğretmenlerimiz bir neslin yetişmesinde büyük rol oynuyor. Çocuklarımıza iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten değerli öğretmenlerimizin üstendiği sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğine yürekten inanıyorum. Yetişen her yeni nesil öğretmenlerin öğrettiği değerler doğrultusunda başarıya koşacak." diye konuştu.