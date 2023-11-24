Hakkari Valisi Çelik, öğretmenlerle bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Çelik, öğretmenlerin çocukları yarına hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi.

Ömrünü ve hayallerini ülkenin evlatlarına adayan, maarif davanın neferleri, gelecekteki ülke fotoğrafının hazırlayıcıları olan öğretmenlerin, gök kubbede asılı bilgi hazineleri olduğunu belirten Çelik, öğretmenlerin gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise "Bu büyük gün, yalnız öğretmenlerimizin günü değil, ülkemizin günüdür. Çünkü bir toplum, öğretmeni kadar güçlüdür. Öğretmene değer verildiği sürece o ülkeye de değer verilir. Öğretmenlik mesleği, bıçak sırtı gibi riskli bir meslektir. Çünkü biz öğretmenler, yaptıklarımızdan da yapmadıklarımızdan da sorumluyuz." dedi.

Programın sonunda Vali Çelik, öğretmenlere hediye verdi.

Programa Vali yardımcıları Furkan Berber, Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya katıldı.