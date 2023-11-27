Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı

Hakkari'de merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 19-26 Kasım'da haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kent merkezinde 21, Yüksekova'da 47 ve Şemdinli'de 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Ayrıca 25 Kasım'da kent merkezinde 143 personelin katılımıyla yapılan "Narko alan" uygulamasında 780 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 317 araç ve umuma açık 7 mekan kontrol edildi.

6 araca 7 bin 498 lira idari para cezası uygulandı.