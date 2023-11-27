Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı
Hakkari'de merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.
Hakkari'de merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 19-26 Kasım'da haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, kent merkezinde 21, Yüksekova'da 47 ve Şemdinli'de 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Ayrıca 25 Kasım'da kent merkezinde 143 personelin katılımıyla yapılan "Narko alan" uygulamasında 780 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 317 araç ve umuma açık 7 mekan kontrol edildi.
6 araca 7 bin 498 lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.