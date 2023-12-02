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        Cumhur öğretmen, ilk ve tek öğrencisi görme engelli Beyzanur'a ışık oldu

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de özel eğitim öğretmeni Cumhur Taş, okula devam etmesini sağladığı ve Braille alfabesiyle okuma yazma öğrettiği görme engelli öğrencisi Beyzanur Erik'e, derslerinde daha başarılı olması için evinde de ders veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:25
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        Cumhur öğretmen, ilk ve tek öğrencisi görme engelli Beyzanur'a ışık oldu
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        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de özel eğitim öğretmeni Cumhur Taş, okula devam etmesini sağladığı ve Braille alfabesiyle okuma yazma öğrettiği görme engelli öğrencisi Beyzanur Erik'e, derslerinde daha başarılı olması için evinde de ders veriyor.

        Kentteki Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokuluna 2 yıl önce atanan Taş, ilk ve tek öğrencisi 9 yaşındaki görme engelli Beyzanur'un umudu oldu.

        Okulun ilk zamanlarında derslere düzenli girmeyen öğrencisinin ailesiyle görüşerek onların kaygılarını gideren Taş, okula devamını sağladığı Beyzanur'a, Braille alfabesiyle okuma yazma öğretti.

        Taş, bastonla yürüme tekniğini öğreterek günlük yaşamını kolaylaştırdığı öğrencisine, derslerinde daha başarılı olması için evde de ders anlatmaya başladı.

        Bu sayede öz güveni ve yaşama sevinci artan, müziğe ilgi duyan Beyzanur, evde ve okulda öğretmeni ve ailesi için şarkı söyleyerek mutluluğunu dile getiriyor.

        Taş, AA muhabirine, Beyzanur'un ailesinin önceden kaygılı olduğunu ancak sonrasında kendisine destek verdiklerini söyledi.

        Başta öğrencisinin de bazı çekinceleri ve korkuları olduğunu anlatan Taş, "Zamanla bunların hepsinin üstesinden geldik. Beyzanur'un korkularını yendik. Okuma yazmayla o zamanlarda tanıştı. Daha sonra hem okumayı hem yazmayı öğrendi. Kavramları, bastonla çalışmayı öğrendi." dedi.

        Beyzanur'un çok zeki bir çocuk olduğunu, normal gelişim gösteren öğrencilerle aynı seviyede okuma yazmaya geçtiğini dile getiren Taş, şunları kaydetti:

        "Çok başarılı, özverili bir öğrenci. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Boş durmayı sevmiyor. Beyzanur'u çok seviyorum. Mesleğime onun gibi bir öğrenciyle başlamak benim için çok büyük bir mutluluk. İyi ki onunla tanıştım. Umarım bundan sonraki süreçlerde de çok daha iyi yerlere gelir. Kardeşim gibi. Ben de ailesinden biri oldum diyebilirim. Sürekli birlikte hareket ediyoruz. Evini de ziyaret ederek eğitimine destek vermeye çalışıyorum. Beyzanur piyanoya çok meraklı. Müzik kulağı çok iyi. Çok güzel sesi var."

        - "Öğretmenimi çok seviyorum"

        Beyzanur Erik de ikinci sınıftayken tanıştığı öğretmenini ve okulu çok sevdiğini belirtti.

        Okulda yeni arkadaşlar edindiğini söyleyen Erik, şöyle konuştu:

        "Öğretmenimle baston kullanmayı çalışıyoruz. Okuma yazmayı öğrendim. Piyanoyu çok seviyorum. Ses yarışmasındaki şarkıları çok sevmiştim. Ondan sonra ben de söylemeye başladım. İkinci sınıftayken bir gösteri yapalım dedik. Ben de şarkı söyledim. Herkes bana sesimin güzel olduğunu söylüyor. Ben de özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum. Braille alfabesinden sonra tabletle tanıştım. Öğretmenim nasıl kullanacağımı öğretti."

        Baba Erhan Erik de 3 çocuğu olduğunu, kızı okula başladığında "Nasıl olur, ne yapacak?" diye endişe duyduklarını anlattı.

        Öğretmeniyle görüştükten sonra kaygılarının son bulduğunu dile getiren Erik, "Bu sayede kızımız eğitim öğretime devam etti. Öğretmeni sürekli ilgileniyor. Beyzanur özel bir öğrenci. Çok çalışkan. Cumhur hocanın sayesinde kızım şu an okuyup yazıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi kızımız için yaparız. Sesi çok güzel. Her türlü yeteneği var. Elleri birçok şeyi yapmaya yatkın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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