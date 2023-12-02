Askeri bando Şemdinli'de konser verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.

Kapalı spor salonundaki konsere, vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler da şarkılar seslendirdi.

Konsere, Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir ve muhtarlar katıldı.

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