Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, ilçede ekiplerce şüphe üzerine durdurulmak istenen bir hafif ticari aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.