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        Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:44
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        Hakkari'de 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, ilçede ekiplerce şüphe üzerine durdurulmak istenen bir hafif ticari aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

        Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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