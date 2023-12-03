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        GÜNCELLEME - Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma

        Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:08
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        GÜNCELLEME - Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma
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        Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

        Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        - 2 kişi gözaltına alındı

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında market çalışanı 2 kişi, Cumhuriyet savcısından alınan talimat kapsamında gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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