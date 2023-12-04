Askeri bandonun Yüksekova'da verdiği konser ilgi gördü

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.

Kapalı spor salonunda düzenlenen, vatandaşlar ve öğrencilerin ilgi gösterdiği konserde marşlar ve türküler seslendirildi.

Dinleyicilerin de şarkılara alkışlarla eşlik ettiği konserde, bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler bir süre bandoyu yönetti, şarkılar seslendirdi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.